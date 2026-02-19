В Дмитрове стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался 17 февраля в Дмитровском техникуме. В соревнованиях участвуют 21 школьник и студент колледжей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Площадки техникума принимают конкурсантов по четырем компетенциям: эксплуатация сельскохозяйственных машин, выпечка осетинских пирогов в категории «юниоры», спасательные работы в категории «юниоры» и пряничное дело. Участники представляют разные округа Московской области и демонстрируют профессиональные навыки в востребованных направлениях.

Конкурсные задания разработали совместно с работодателями-партнерами. Такой формат позволяет оценить знания и практические умения в условиях, приближенных к реальным производственным задачам. Лучшие участники смогут получить предложения о стажировке и приглашения на работу.

Победители регионального этапа представят Подмосковье на итоговом межрегиональном этапе. Федеральным оператором Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» выступает Институт развития профессионального образования. Движение организовано при поддержке Минпросвещения России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.