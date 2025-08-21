В День государственного флага в Петербурге пройдет звуковое шоу «Поющие мосты»

Известно, что по традиции плейлист начнется в 1:10 «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра. генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что в 2025 году исполнилось 100 лет со дня рождения Вениамина Баснера. Этот человек создал одну из самых проникновенных и красивых песен о России.

Также Смирнов рассказал, что впервые над Невой прозвучит фрагмент композиции «С чего начинается Родина», которая является архивной записью 1976 года в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Следующей петербужцы смогут услышать отрывок из цикла фортепианных пьес Петра Чайковского «Времена года. Август» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова.

«Таким образом мы хотели бы отметить один из главных праздников нашей страны — День государственного флага», — заключил директор.