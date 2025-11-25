В Чугуеве зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением

В Чугуеве в Харьковской области на востоке Украины возникли перебои с электро- и водоснабжением, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Чугуев… В городе перебои с электро- и водоснабжением», — говорится в сообщении.

Министерство обороны России неоднократно сообщало о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, подчеркивая, что они носят исключительно точечный характер и направлены на подрыв военного потенциала противника.

Российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канал озвучил прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.