«Энергетическая битва»: Украина готовится к самой сложной зиме

С приближением зимы темп наземных боевых действий закономерно замедляется, и на первый план выходит «энергетическая битва», которая станет самым активным фронтом на ближайшие месяцы, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что в связи с масштабными повреждениями объектов газовой инфраструктуры несколько украинских городов были вынуждены отложить включение централизованного отопления в жилых домах, что порождает опасения остаться без тепла для множества домохозяйств.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Помимо газового кризиса, перебои с электричеством и резкий рост цен на электроэнергию создали угрозу остановки работы промышленных предприятий и фабрик. В попытке смягчить последствия Украина стремится импортировать до наступления холодов около 4 миллиардов кубометров газа на сумму порядка двух миллиардов долларов.

Министерство обороны России неоднократно сообщало о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, подчеркивая, что они носят исключительно точечный характер и направлены на подрыв военного потенциала противника.