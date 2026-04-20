В четырех округах Подмосковья пресекли экологические нарушения

Инспекторы пресекли нарушения природоохранного законодательства в Щелкове, Раменском, Подольске и Красногорске на минувшей неделе. В одном из случаев к проверке привлекли полицию, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Щелкове, рядом с деревней Аксиньино, специалисты совместно с сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» остановили попытку незаконной добычи полезных ископаемых и выявили нелегальный пункт приема строительного мусора.

«Полицейские задержали три самосвала и экскаватор», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Раменском округе возле деревни Полушкино и в Подольске инспекторы пресекли факты незаконного сжигания отходов. В обоих случаях оборудование демонтировали.

Кроме того, недалеко от села Петрово-Дальнее в округе Красногорск по требованию ведомства ликвидировали незаконную свалку строительного мусора. Территорию привели в первоначальное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.