В Черноголовке провели выездную администрацию для педагогов

Вначале глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов отчитался по работам, которые проходят у в округе, и рассказал про планы на следующий год. Затем встреча перешла в формат вопрос-ответ.

Наиболее актуальные темы: старт отопительного сезона, поддержание чистоты в подъездах многоквартирных домов, подготовка к зимней уборке снега и, безусловно, вопросы, касающиеся деятельности школы. Есть запрос на организацию пешеходной дорожки к Северному озеру. Вопрос значимый и сложный, постараемся найти способы его решения. Однако это потребует времени.

На встрече также присутствовали специалисты МФЦ, которые рассказали про современные электронные услуги. Акцентировали внимание на важной проблеме — мошенничестве. Заместитель директора Людмила Колганихина детально объяснила, что делать, если вы сообщили злоумышленникам код из смс. Следует помнить, что если вы все-таки сообщили код из смс с Госуслуг, значит, мошенники получили доступ к вашему личному кабинету. Необходимо срочно обратиться в МФЦ, чтобы заблокировать действия мошенников и восстановить свой доступ. Параллельно, во избежание дальнейших мошеннических действий, следует обратиться в банк с просьбой заблокировать ваши карты.

«Несмотря на постоянное освещение этой проблемы, в Черноголовке многие продолжают попадаться на уловки мошенников. Прошу вас еще раз провести разъяснительную беседу с пожилыми родителями и знакомыми старшего возраста», — обратился с просьбой к присутствующим глава Черноголовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.