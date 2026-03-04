В Чехове простились с бойцом спецоперации Юрием Быковским

Церемония прощания с гвардии младшим сержантом Юрием Быковским прошла 3 марта на Аллее Славы в Чехове. Военнослужащий погиб 31 января 2026 года при исполнении обязанностей в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юрий Быковский заключил контракт с министерством обороны РФ в апреле 2025 года и добровольно отправился в зону спецоперации на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Он служил заместителем командира взвода — командиром боевой машины 1 мотострелкового отделения 1 мотострелкового взвода 2 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона.

По информации администрации, военнослужащий проявлял мужество и стойкость при выполнении боевых задач. 31 января 2026 года он погиб при исполнении воинских обязанностей.

У Юрия Быковского остались трое детей — Александра, Таисия и Юрий. Их воспитанием займется бывшая супруга Елизавета.

Проститься с бойцом пришли родные и близкие, представители администрации округа. Заупокойную литию совершил помощник благочинного церквей Чеховского церковного округа, настоятель храма Луки Симферопольского священник Дионисий Пугачев.

«Мы глубоко скорбим по утрате настоящего защитника и верного сына Отечества. В то же время бесконечно гордимся его решимостью и подвигом, ставшим ярким примером беззаветного служения Родине», — сказал глава округа Михаил Собакин.

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями на новом городском кладбище под звуки гимна России и оружейные залпы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.