В Чехове перезахоронили останки офицера Красной Армии, погибшего в годы ВОВ

Перезахоронение останков офицера Красной Армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны, прошло в братской могиле в деревне Алексеевка у мемориала «Скорбящая мать». В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, а также студенты Чеховского техникума, активисты «Движения Первых» и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат — эта крылатая фраза великого русского полководца Александра Васильевича Суворова звучит актуально и в наши дни. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели 80 лет назад, но эхо их все еще раздается. Пропавших без вести в 1941–1945 годах осталось более 4 млн. Каждый год поисковики предают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. Поиск и захоронение наших воинов — это большая и важная работа. К сожалению, не всегда удается установить имя героя. Но отдать ему последние почести в наших силах», — сказал глава округа.

Поисковые объединения Подмосковья на протяжении многих лет ведут поисковые работы в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли наиболее ожесточенные сражения. Все найденный останки, поисковые группы отдают на экспертизу, а затем в торжественной обстановке перезахоранивают. Активную поддержку в этом направлении оказывает Министерство информации и молодежной политики Московской области. По словам министра Екатерины Швелидзе, в регионе насчитывается 113 поисковых отрядов и 12 объединений.

«Их работа — наглядное свидетельство того, что спустя десятилетия страна продолжает выполнять свой священный долг: никто не забыт, ничто не забыто. Особенно ценно, когда удается установить имена бойцов. Для подрастающего поколения такая деятельность становится практическим уроком истории, воспитывает уважение к прошлому. Погибшие солдаты сражались за нашу Родину, поэтому достойно предать их земле — обязанность потомков», — подчеркнула министр.

Останки офицера Красной Армии были обнаружены случайно местным жителем на своем участке. Вместе с останками были найдены 16 патронов, из которых 12 — от винтовки, 4 — от пистолета, кобура от пистолета ТТ, масленка, бляшка от поясного ремня, компас с рельефным обозначением года производства «1941». Поисковый отряд м. о. Чехов «Возрождение» извлек останки и отправил на экспертизу, установившую что они принадлежат лицу мужского пола, возраст которого старше 20-24 лет. Личность погибшего установить не удалось.

Перезахоронить воина было решено в Алексеевке, в братской могиле у Мемориала «Скорбящая мать». Памятник был воздвигнут в честь местных жителей, которые ушли на фронт и не вернулись. Его открытие состоялось в год 30-летия Великой Победы. На мраморных плитах выгравированы имена героев. Среди них два родных дяди Настоятеля Предтеченского храма в Садках протоиерея Георгия Захарова, который отслужил заупокойную литию по погибшему воину.

«Важно, что на таких мероприятиях присутствует наша молодежь. Ведь именно им предстоит дальше сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной войны. Пока мы помним всех наших Героев, которые отдали свою жизнь за возможность нам жить под мирным небом, за благополучие и будущее наших детей, они — бессмертны», — сказал Михаил Собакин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.