В Чехове открылась онлайн-запись детей в первый класс

В муниципальном округе Чехов родителям стало проще записывать своих детей в первый класс благодаря новой онлайн-услуге, сообщает пресс-служба администрации округа.

Семилетний Тимофей, как и его старшие братья, станет учеником третьей школы в этом году. Его мама, Марина Гужикова, воспользовалась возможностью записать сына через платформу госуслуги.

Кроме того, Марина предложила рассмотреть возможность перевода других образовательных процессов в онлайн-формат, например, родительских собраний.

Услуга записи детей в первый класс была введена на территории Московской области с 2022 года. Директор школы № 3 города Чехов Екатерина Пыхтина объяснила, что благодаря этой функции родители могут записывать своих детей, не посещая образовательные учреждения.

Период первоочередной записи продлится до 30 июня, и будет доступен для льготников и детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Узнать, к какой школе относится дом, можно на сайте управления образования администрации Чехова. С 6 июля по 5 сентября запись будет открыта для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.