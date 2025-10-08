В Чехове начался осенний призыв на военную службу

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, как председатель призывной комиссии, встретился с призывниками, которые совсем скоро станут защитниками нашей Родины. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе заседания призывной комиссии для каждого из ребят был определен род войск в которых они будут служить, военная специальность и регион, где они будут проходить службу. Совсем скоро войска ВМФ, ВДВ и сухопотные пополнятся чеховскими новобранцами.

Призыв на срочную военную службу в муниципальном округе Чехов осуществляется соответствии с региональным планом. На данный момент служить отправились 35% от общего числа призывников. В октябре к отправке в Вооруженные Силы планируется отправить 90%, а к 1 декабря — 100%.

«Все наши ребята, пришедшие сегодня на комиссию, для себя четко определили, что служба в ВС — это не только их святая обязанность, как написано в нашей Конституции, но и личное желание, а для кого-то и призвание. Именно на таких молодых ребятах, строится сегодня защита нашей Родины на самых первых ее этапах. В дальнейшем они смогут принять решение продолжить свой жизненный путь в рядах вооруженных сил. Возможно, это будут войска Национальной гвардии, Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности или МЧС, МВД. Но самое главное, что за время службы они обретут новых друзей и закалят характер. Уверен, что они все с достоинством и честью пройдут этот путь и вернутся на чеховскую землю!» — сказал Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.