В Балашихе прошла встреча с блокадниками Ленинграда в честь годовщины снятия блокады

В библиотеке имени Андрея Белого 26 января прошло мероприятие, приуроченное к 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Встречу посетили депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, депутаты совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова и Александр Евсюткин, а также руководитель отделения организации «Офицеры России» в Балашихе Розалия Абатурова.

Тарас Ефимов отметил, что память о блокаде Ленинграда навсегда осталась в истории страны, а присутствие людей, переживших эти события, придает встрече особую значимость.

Ветеранов поблагодарили за проявленные отвагу, мужество и героизм. Сами участники блокады поделились личными воспоминаниями о тяжелых днях осады. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Несмотря на тяжелые условия, жители города проявили стойкость и продолжали защищать Ленинград. День снятия блокады считается одной из важнейших дат Великой Отечественной войны и символизирует мужество ленинградцев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.