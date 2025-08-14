В Балашихе пресекли незаконный сброс стройотходов объемом 95 куб м

На территории Московской области дачный и строительный сезоны еще не завершены, а значит случаи сброса отходов в неположенных местах повышены. Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с региональным Министерством экологии и природопользования, Министерством внутренних дел РФ и Главным управлением региональной безопасности Московской области, регулярно осуществляют проверки грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В ходе инспекции в городском округе Балашиха проверили 32 единицы техники, у 7 из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушение по ч. 1 ст. 8.2, КоАП РФ и ч.1 ст. 6.26 КоАП Московской области.

Таким образом, в ходе экологического рейда предотвращен сброс строительных отходов объемом 95 куб. м.

Оформить специальный талон на транспортировку строительных грузов можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.