В Балашихе пошло выездное совещание по вопросу схода грунта на полигоне «Кучино»

Замглавы городского округа Балашиха Алексей Ковалев совместно с представителями министерства экологии Московской области, руководством полигона и членами Общественной палаты выехал на полигон «Кучино» для осмотра территории и разъяснения ситуации, вызвавшей обеспокоенность жителей. Поводом для выезда стали обращения жителей, которых тревожила информация о сходе грунта на территории полигона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В июле действительно прошли обильные дожди, и с верхней части полигона, произошло сползание плодородного слоя толщиной 30-40 сантиметров. При этом тело полигона, его защитный каркас толщиной более 2,5 метров, не пострадало. Все подстилающие слои и мембрана находятся в удовлетворительном состоянии», — отметил Алексей Ковалев.

Сейчас на полигоне работает комиссия, по заключениям которой будут проведены восстановительные мероприятия нарушенного слоя.

«Опасений за экологическую безопасность нет: ни выхода газа, ни посторонних запахов не зафиксировано. Специалисты проведут необходимые работы в ближайшее время», — рассказал заместитель руководителя Дирекции экологических проектов МО Роман Мацура.

С 2017 года на полигоне проведена масштабная рекультивация, в ходе которой объект был полностью закрыт, укреплен и приведен в безопасное состояние. Сегодня территория бывшего ТБО «Кучино» находится под постоянным контролем специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.