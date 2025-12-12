В Балашихе открыли новую универсальную спортивную площадку в Железнодорожном

В микрорайоне Железнодорожный Балашихи состоялось открытие универсальной спортивной площадки. Проект реализовали по программе инициативного бюджетирования при поддержке жителей и депутатов Московской областной Думы.

В церемонии приняли участие депутат Мособлдумы Александр Калтайс, заместитель главы округа Максим Сидоркин и местные жители. По словам Максима Сидоркина, на площадке можно играть в футбол, баскетбол и другие командные игры.

Площадка оснащена резиновым покрытием и ограждением для безопасности спортсменов. В этом году в Балашихе установили 31 современную площадку в 18 дворах, а также заменили 250 игровых элементов. Все комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов, оборудованы тренажерами для воркаута и зонами для командных игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.