В Балашихе открыли бюст Герою России Владимиру Никишину

«Лучший вид слова — это дело», — именно таким был главный жизненный девиз Героя России Владимира Николаевича Никишина. Сегодня эти слова прозвучали для выпускников 9 и 11 классов школы № 26, которая носит гордое имя Героя.

«Сегодня мы открыли бюст Владимиру Николаевичу Никишину. Почтили память Героя России вместе с его родными, главой Балашихи Сергеем Юровым, кадетами, юнармейцами и старшеклассниками. Всю свою жизнь Владимир посвятил защите интересов Родины: принимал участие в обеих Чеченских кампаниях, в военной операции в Сирии. А родом он из села Макарово Луганской области. Владимир Николаевич не смог спокойно смотреть, как нацисты обстреливают Донбасс. И с первых дней специальной военной операции отправился на фронт», — рассказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В декабре 2022 года Владимир Никишин вместе с первым пилотом Александром Антоновым повторили подвиг знаменитого лётчика Николая Гастелло. На колонну вражеской бронетехники они направили свой горящий штурмовик и предотвратили готовящийся прорыв врага. Звание Героя России Владимиру Никишину присвоено посмертно.

«От лица всей нашей семьи, хочу сказать спасибо, что храните память об отце. Желаем, чтобы этот год открывал для вас новые границы успехов в учёбе и творческих полётах. Не сомневайтесь в себе и ничего не бойтесь, у вас есть достойный пример. Впереди целая жизнь и множество новых свершений», — сказала Ирина — младшая дочь Героя России Владимира Никишина. Вместе с мамой и старшей сестрой она пришла открыть бюст-памятник отцу.

«В День знаний мы говорим о том, как важно усердно учиться. Но также важно знать историю своей страны, помнить и чтить её защитников. В этой школе бережно хранят память о Владимире Никишине. С прошлого года учебному заведению присвоено имя Героя. В школьном музее открыта экспозиция, посвящённая подвигу лётчика. Спасибо учителям и ученикам за эту важную патриотическую работу. Желаю вам удачного учебного года», — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал открытие в Подольске памятника-бюста Герою России, генерал-майору Игорю Сергуну. По словам Андрея Воробьева, то, что память об Игоре Сергуне восстановлена в Подольске, особенно символично. Губернатор обратил внимание, что памятник находится недалеко от аэропорта Кузнечики, откуда и совершали свои вылеты легендарные летчики-истребители, защищавшие Москву в годы Великой Отечественной войны.

«Игорь Сергун принадлежит к числу героев нынешнего поколения», — подчеркнул Воробьев.

