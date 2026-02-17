В Балашихе испекли 10 тысяч блинов для семей участников СВО

К ней присоединились глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, студенты и педагоги, депутаты, представители предприятий.

Блины готовили сразу на двух площадках. Одной из точек стал колледж «Энергия», где молодогвардейцы провели акцию по выпечке блинов в рамках проекта «ПолитКухня». Ее участники готовили блины, фасовали их в наборы и формировали адресные посылки для семей военнослужащих.

«Масленица — это праздник тепла, заботы и семейных традиций. Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе. Благодарю молодогвардейцев Балашихи и Реутова за такую инициативу», — отметил Сергей Юров.

Одной из семей, получивших масленичные угощения, стали Севостьяновы в Реутове. Максим Севостьянов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Максим всегда был ответственным и не мог оставить своих ребят — пошел на штурм вместе с ними. У нас двое детей, старшей — 15 лет, младшей — два года», — поделилась вдова военнослужащего Юлия Севостьянова.

Также Сергей Юров навестил семью погибшего участника СВО Алексея Исаева и передал блины его родным. Алексей Исаев погиб в 2024 году при выполнении боевого задания в Курской области. В микрорайоне ВНИИПО в память о нем установлена мемориальная доска.

Еще на одной площадке к акции присоединился генеральный директор Авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин. Вместе с молодогвардейцами они испекли и подготовили к отправке наборы для семей погибших и пропавших без вести участников СВО.

«Для нас важно не просто поддержать акцию, а лично принять в ней участие. Такие инициативы объединяют и напоминают, что мы рядом, что мы помним и поддерживаем. Очень ценно, что к делу подключаются молодежь, предприятия, общественные организации — вместе мы можем сделать больше», — отметил директор Авиационной корпорации «Рубин"Игорь Ряпин.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей являетсяодним из ключевых направлений народной программы «Единой России». С начала 2022 года партия обеспечила принятие более 150 федеральных законов. В Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, помимо федеральных выплат и льгот.

На региональном портале Московской области работает цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, включая бесплатный проезд, компенсацию на оплату ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.