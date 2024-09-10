В Байконуре утвердили экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС

В городе Байконур Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи 72-й длительной экспедиции на МКС. Также подтверждена готовность к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщается на сайте «Роскосмоса».

В основной экипаж вошли командир корабля «Союз МС-26» и экспедиции МКС-72, Герой России Алексей Овчинин, бортинженер-1 и Герой России Иван Вагнер, а также бортинженер-2, астронавт NASA Дональд Петтит.

В дублирующий экипаж вошли командир корабля «Союз МС», Герой России Сергей Рыжиков, бортинженер-1 Алексей Зубрицкий и бортинженер-2, астронавт NASA Джонатан Ким.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23:20 по московскому времени. Стыковка к модулю «Рассвет» произойдет в 22:33. Длительность экспедиции на МКС составит 202 дня.

Ранее кандидаты в космонавты Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе приступили к двухлетней общекосмической подготовке. Им предстоит пройти комплексную подготовку, подготовку к выполнению научно-прикладных исследований и экспериментов, а также к внекорабельной деятельности.