В 55 регионах России начали контролировать мусоровозы после разгрузки

В 55 регионах России начали осуществлять контроль веса мусоровозов после их загрузки на контейнерных площадках. Перед въездом на сортировочное предприятие мусоровозы взвешиваются на специальной площадке с датчиками, сообщила пресс-служба РЭО.

Затем информация автоматически передается во Федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). Этот подход предотвращает создание нелегальных свалок, когда отходы сбрасываются в непредусмотренных местах вместо сортировочных площадок, а также недопустимые ошибки в учете массы отходов. Усиление работы в данном направлении было предложено Денисом Буцаевым, генеральным директором Российского экологического оператора, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами.

«Каждый мусоровоз должен пройти взвешивание перед тем, как отправиться на предприятие по обращению с отходами. Информация о весе обязана поступать в нашу систему ФГИС УТКО. Это позволяет нам фиксировать точный объем отходов, образуемых в стране, что крайне важно для предотвращения искажений данных. Если мусоровоз полностью загружен, значит, он забрал все отходы из контейнеров без лишних остановок. Таким образом, плата граждан расходуется эффективно. К сожалению, не во всех регионах эта система налажена, однако количество регионов, передающих данные, стабильно увеличивается», — отметил Денис Буцаев.

Он также сообщил, что Смоленская, Самарская, Калининградская, Амурская, Кировская области и Республика Коми стали лидерами по внесению информации о весовом контроле, при этом более 80% предприятий в этих регионах передают данные.

Тем не менее, в 34 регионах до сих пор нет передачи информации по ни одному объекту, связанному с весовым контролем, в ФГИС УТКО. Эту ситуацию решено обсудить на ближайшем заседании межведомственной рабочей группы по работе с отходами.

«В тех регионах, где нет передачи данных во ФГИС УТКО, мы вынуждены полагаться на данные от регоператоров и других операторов. Однако на практике мы сталкиваемся с несовпадением данных. Это означает, что мы не имеем точной информации о количестве отходов, поступающих на инфраструктурные объекты, что создает риски манипуляции данными для искажения расходов, влияющих на тарифы. Мы обязаны решить эту проблему», — подчеркнул заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.