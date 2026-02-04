В 2026 году в Подмосковье появится новый кластер «Профессионалитета»

В 2026 году в Московской области намерены сформировать дополнительный кластер в рамках «Профессионалитета». На данный момент в регионе уже функционирует 17 отраслевых кластеров, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Развитие системы среднего профессионального образования в Подмосковье продолжится в 2026 году. Помимо капитального ремонта в 11 колледжах, регион продолжит реализацию программы «Профессионалитет». Данная федеральная инициатива была запущена в России в 2022 году и служит ключевым инструментом подготовки кадров для промышленности. В рамках народной программы партия «Единая Россия» фокусируется на поддержке инвестиций в расширение и технологическое обновление производств. Отдельное внимание в программе уделяется развитию СПО и повышению статуса рабочих специальностей.

«Будущее региона, его промышленный и технологический суверенитет, сегодня строятся в учебных аудиториях и мастерских. Поэтому работа в рамках федерального проекта „Профессионалитет“ ведется у нас планомерно и с четкой ориентацией на запросы работодателей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, уже сейчас в регионе создано 17 отраслевых кластеров — от машиностроения и IT до атомной отрасли и робототехники.

«Это образовательные экосистемы, где 36 колледжей и два вуза в теснейшем партнерстве с 121 ведущим предприятием, такими как концерн „Калашников“ или НПО машиностроения, готовят специалистов под конкретные технологические задачи», — добавил Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что трудоустройство выпускников 2025 года по этим программам достигло 96,6%.

«Система „Профессионалитета“ доказала свою эффективность. В 2026 году в Подмосковье откроется новый кластер по индустрии робототехники на базе Техникума имени С. П. Королева. Это стратегическое, перспективное направление, и мы готовим для него современную материально-техническую базу и образовательные программы совместно с предприятиями-лидерами отрасли», — подчеркнул парламентарий.

В 2027 году Московская область планирует участвовать в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на получение грантов для создания и развития кластеров. Предполагается создание одного кластера в сфере топливно-энергетического комплекса на базе профессионального колледжа «Московия».

«Со стороны региона мы вкладываем средства в обновление инфраструктуры. В 17 образовательных организациях обновлена материально-техническая база под запрос ведущих предприятий региона. Созданы 133 современные мастерские на 2 068 рабочих мест. На эти цели было выделено 1,5 млрд рублей из средств федерального бюджета и 301,2 млн рублей из средств бюджета Московской областии», — сообщил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов также напомнил, что благодаря закону, принятому Мособлдумой ранее, компании, безвозмездно передающие оборудование колледжам, могут получить инвестиционный налоговый вычет в размере полной стоимости этого имущества.