В 2026 году мигрантов могут начать устно тестировать на знание русского

В 2026 году может появиться устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что уже создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии.

«Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе», — рассказал Музаев.

Со следующего года экзамен по русскому языку для иностранных граждан будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

С 1 апреля 2025 года для поступления в школы дети мигрантов обязаны пройти тестирование по русскому языку. Об изменениях в миграционном законодательстве, которые уже вступили в силу и которые еще будут введены, читайте в материале РИАМО.