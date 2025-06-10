Экзамен для мигрантов будет проходить только с помощью компьютерных технологий

Со следующего года экзамен по русскому языку для иностранных граждан будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — заявил замминистр ведомства Константин Могилевский.

Он подчеркнул, что в настоящее время в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, которая была разработана Томским государственным университетом совместно с «Яндексом». На данной платформе достигнута 87% точность оценивания устных ответов мигрантов.

Замглавы Минобрнауки добавил, что также обсуждается вопрос введения устной части экзамена. Ведомство продолжает работать над усовершенствованием качества проведения экзамена.

С 1 апреля 2025 года для поступления в школы дети мигрантов обязаны пройти тестирование по русскому языку. Об изменениях в миграционном законодательстве, которые уже вступили в силу и которые еще будут введены, читайте в материале РИАМО.