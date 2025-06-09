RuID, экзамен по русскому языку и лимиты: что изменилось в России для мигрантов в 2025 году

В материале РИАМО читайте о изменениях в миграционном законодательстве, которые уже вступили в силу и которые еще будут введены.

Установлены лимиты на использование иностранной рабочей силы

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Постановление правительства РФ от 16.12.2024 № 1796 «Об установлении на 2025 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» установило допустимые доли иностранных работников. Согласно документу, теперь, например, доля продавцов древесиной на оптовых складах не должна превышать 50% общей численности работников, а в розничной торговле лекарственными средствами иностранцев быть не должно вовсе. Все сферы регламентированы и указаны в тексте постановления.

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами и таксистами до конца 2025 года. Похожие меры приняты в Приморье, Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской, Омской и Иркутской областях. В Московской области иностранные работники не могут трудиться в общепите, организациях здравоохранения, образования и соцуслуг. Исключения касаются:

граждан ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии),

лиц, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство,

высококвалифицированных специалистов.

Контроль за работодателями, привлекающими иностранцев

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Более того, с 1 января заработал открытый реестр компаний, нарушающих трудовое законодательство, в том числе незаконно нанимающих иностранцев. Его формирует правительство на основе соответствующих проверок. Так, если компания, работающая с мигрантами, нанимает их не по трудовому договору или вообще не заключает его, ей сначала грозит административная ответственность и штраф до одного миллиона рублей, а затем — запись в реестр Федеральной службы по труду и занятости. В этой записи указывается название организации или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, номер и дата постановления по делу об административном правонарушении. Затем внесенные данные находятся в реестре на протяжении года.

Мигрантам, получившим разрешение на работу в каком-либо регионе РФ, запрещено вести трудовую деятельность в другом. Также под запретом занятие профессиями, отличными от прописанных в документе.

Теперь работодатель обязан уведомлять МВД о приеме или увольнении иностранного работника в течение трех рабочих дней. А зарплату выплачивать только в рублях.

Экзамены по русскому языку для иностранцев

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С 1 апреля 2025 года для поступления в школы дети мигрантов обязаны пройти тестирование по русскому языку. Если минимальный порог баллов не набран, ребенку не разрешат обучение. Такой порядок установлен приказом Минпросвещения России от 04.03.2025 №171.

Тестирование детей мигрантов проводится в устной и письменной формах. Исключение для поступающих в первые классы — они сдают только устное тестирование. В случае неуспешного экзамена ребенку предстоит обучение русскому языку и повторное тестирование не раньше, чем через три месяца со дня предыдущего испытания.

Кроме того, сами трудовые мигранты по закону для получения патента должны сдать экзамен по русскому языку. В рамках экзамена необходимо будет озвучить свое имя и вести диалог для подтверждения уровня владения языком, знания законов и истории России. Принимать экзамен имеют право только учебные заведения, включенные в перечень, установленный правительством РФ.

Запущен реестр контролируемых лиц

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С 5 февраля 2025 года в России работает реестр контролируемых лиц, в который вносят иностранцев, незаконно находящихся в стране, нарушивших правила проживания или совершивших преступления.

Граждане и юридические лица могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре. Сделать это можно в формате «запрос-ответ» через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на «Госуслугах». Для проверки понадобятся ФИО иностранца, дата рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем. Сведения на сайте обновляются каждые 4 часа.

Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

изменять место жительства без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает;

приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

заключать брак;

учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

Теперь полиция может самостоятельно принимать решение о выдворении мигрантов — раньше этот вопрос решался через суд.

Новые правила выдворения из России и пересечения границ

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За нарушение правил въезда и выезда в страну теперь предусмотрена административная ответственность. Она предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Компании будут платить штрафы до 800 тысяч рублей.

С 30 июня 2025 года начнут действовать новые правила въезда для иностранцев и заработает приложение RuID. Желающим въехать в РФ теперь необходимо за 72 часа до пересечения границы подать заявку на въезд, для получения уникального кода. Он будет необходим для прохождения погранконтроля.

Для срочного въезда в случае экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника нужно подтвердить документами свой въезд не позднее, чем за 4 часа. Если иностранец уже находится в России, создавать заявление о визите в ruID не нужно.

Мобильное приложение будет доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском и узбекском языках. Уже в ближайшее время его можно будет скачать в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

Для заполнения заявления потребуются:

указать электронную почту, указать цель поездки и свои данные, сфотографироваться в приложении, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос, дождаться результата проверки данных.

Заявление нужно будет формировать перед каждой поездкой. На основании полученной информации сформируется учетная запись и профиль иностранца на «Госуслугах».

Эксперимент не распространяется на граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.

Что еще изменилось для иностранцев в России

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С 1 января для оформления сим-карты иностранцам нужно подтверждение по биометрии. Необходимо пройти регистрацию на «Госуслугах», зарегистрировать биометрию в банке или МВД и получить СНИЛС. Действующие сим-карты необходимо переоформить до 1 июля 2025 года, сделать это можно только лично.

Более того, ужесточились правила получения вида на жительство на основании брака. Теперь иностранным гражданам получить разрешение на временное проживание в России вне квоты по браку с гражданином РФ можно будет, только если брак длится не менее трех лет или есть общий ребенок. Кроме того, если брак расторгнут или признан судом недействительным, если иностранец лишен родительских прав, ограничен в них или выписан из акта о рождении ребенка, то разрешение может быть аннулировано.