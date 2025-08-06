В 11 городах РФ восстанавливают исторические здания

«Авито Услуги» и благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие» запустили совместный проект, который позволит привлечь профессиональных мастеров и волонтеров к восстановлению исторических зданий в 11 городах РФ, сообщает пресс-служба компании.

Среди них Тверь, Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск, Тобольск, Клюксы (Калужская область), Тотьма (Вологодская область) и деревня Ипатово (Республика Коми). Предложить свою помощь в качестве волонтера или специалиста может каждый желающий на странице проекта.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как „Том Сойер Фест“. Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь в восстановлении культурного наследия. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас. Это наш культурный след, и с „Авито“ мы не просто решаем задачи, мы создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества!» — сказала руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Специалисты помогут отремонтировать фундамент, кровлю, крыши и окна, заменить венцы, установить водосточную систему и др.

«Десятилетний путь „Том Сойер Феста“ доказал важность сохранения исторического облика наших городов. Партнерство с „Авито“ открывает новые возможности для восстановления значимых объектов и привлечения внимания к проблеме сохранения архитектурного наследия», — отмечает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор.

«Том Сойер фест» — это волонтерское движение, в рамках которого с 2015 года активисты, представители власти и бизнеса объединяются для восстановления исторических зданий.