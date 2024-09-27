Услуги БТИ начали предоставлять в офисах МФЦ Подмосковья

Получить услуги Бюро технической инвентаризации (БТИ) в Московской области теперь можно в офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Специалисты БТИ ведут прием в 56 отделениях региональных МФЦ. Для жителей в этом есть очевидное преимущество, так как все наши офисы имеют удобную транспортную доступность, комфортные помещения и самое главное, в МФЦ появляется все больше видов социально значимых услуг и сервисов», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Филиалы БТИ находятся в 47 городских округах. С полным перечнем адресов и графиками работы можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.