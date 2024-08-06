Ушел из жизни актер сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

Актер умер 2 августа. Во вторник его похоронили. Причины смерти не раскрываются.

Новицкий родился в 1977 году. Он учился в Театральном институте имени Бориса Щукина. Свою карьеру в кино он начал в 90-е годы прошлого века.

Фильмография Новицкого насчитывает около 50 проектов. Он снялся в таких лентах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Конец света». Кроме того, актер несколько лет играл в театре «Вернисаж» и участвовал в разных постановках.