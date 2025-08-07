Урожай бананов ждут на комплексе по переработке отходов в Подмосковье

В экспериментальной теплице комплекса по переработке отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск продолжается агроэксперимент. В начале года специалисты посадили на грядках экзотические растения: манго, маракуйю, гранат, лимон и, конечно же, банан. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сегодня банановая пальма значительно подросла, сотрудники комплекса не исключают в будущем появление урожая.

На КПО «Нева» применяется туннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт. Сырье экологично, безопасно и обеспечивает все необходимое для здорового роста. Именно поэтому высаженные растения чувствуют себя хорошо на грядках.

Эксперименты в теплице неоднократно доказывают, что техногрунт может применяться не только для рекультивации и дорожного строительства, но и вполне пригоден для садоводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.