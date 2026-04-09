Уровень воды в Осетре в Зарайске начал снижаться

Уровень воды в реке Осетр в Зарайске пошел на спад после весеннего половодья, значительного ущерба не зафиксировано. Ситуация стабилизируется, угрозы для инфраструктуры нет, сообщил глава округа Виктор Петрущенко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сразу отмечу: ущерб после весеннего подъема незначительный, все поправимо», — заявил Петрущенко.

Он поблагодарил жителей и волонтеров, которые участвовали в укреплении берега во время активного таяния снега. Тогда уровень воды существенно вырос и вызывал опасения у горожан.

«Отдельное спасибо „экспертам“, которые переживали, что мешки — пустая трата сил и времени, что ничего не поможет и плотину смоет. Однако она на месте: стояла и стоит. Справились», — добавил глава округа.

В настоящее время власти продолжают мониторинг обстановки и готовы при необходимости оперативно принять дополнительные меры для защиты населения и объектов инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.