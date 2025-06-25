сегодня в 15:20

Дождь с градом обрушились на Московский регион

На Московский регион обрушился ливень. В Подмосковье также выпал град, сообщает MSK1.RU .

Так, например, жители Пушкина запечатлели на фото и видео, что творится на улице. Судя по кадрам, в городе сильный ливень, а жители некоторых районов даже пожаловались на град.

В центре Москвы также наступил настоящий апокалипсис. Жители Даниловского района сообщают о ливне и урагане.

На опубликованных кадрах видно, как сильные порывы ветра сгибают деревья, под которыми припаркованы автомобили. В некоторых местах возник потоп.

Между тем в Московском регионе действует «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение введено до 00:00 26 июня.

Ранее москвичей предупредили о дождях и урагане 25 июня. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.