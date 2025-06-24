Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре 24 и 25 июня

Жителей Москвы призывают к внимательности в связи с непогодой, которая продержится в мегаполисе 24 и 25 июня. Ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Порывы ветра будут достигать 15 м/с. В связи с этим горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 м/с действует до 00:00 26 июня.