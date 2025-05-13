Управлять лесом как живым активом: программа «Здоровый, чистый лес» в Подмосковье

Программа «Здоровый, чистый лес» — это не про назревшую необходимость в вырубке, а про назревший баланс, сообщил врио председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин во время открытой трибуны, посвященной состоянию лесного хозяйства региона.

«Нужно управлять лесом как живым активом, а не складом дров. Тогда мы получим здоровый и чистый лес, когда будет, который будет приносить нам пользу. Программа „Здоровый, чистый лес“ предусматривает четыре основных принципа. В первую очередь это программно-целевой подход. Экологическая устойчивость, экономическая эффективность и информационная открытость», — сказал Ларькин.

По его словам, проект программы предлагает комплексный подход к оздоровлению лесов. В этом случае специалисты будут бороться не с симптомами, а с причинами проблем. Программа рассчитана на 3 года и будет продолжена после положительной ее оценки.

Врио главы Комлесхоза региона отметил, что объемы санитарно-оздоровительных мероприятий увеличатся в два раза до 8 тыс. га в год. В основном это уборка сухостойной древесины и валежника, выборочные и сплошные санитарные вырубки.

«Планируем запустить пилотный проект на 500 га. Эти рубки позволят нам предотвратить распространение болезней, как удаление раковых клеток на ранних стадиях. И третий блок — это рубки по возрасту. Также возобновятся впервые», — заключил Ларькин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.