Управляющая челябинской «Додо Пиццей» уволилась после истории с собакой

Управляющая «Додо Пиццы» покинула свой пост на фоне скандала с курьером, который позаботился о собаке, сообщает « Подъем ».

Причиной стали стресс и общественная травля, которой она подверглась в интернете после того, как уволила курьера. Она решила уйти добровольно.

23 февраля в Сети разразился скандал. Курьер «Додо Пиццы» увидел дрожащую от 20-градусного холода собаку на крыльце заведения в Челябинске и накрыл брендированным пледом, после чего его уволили. Затем пользователи стали отменять заказы, а управляющую — травить.

При этом после инцидента все «Додо Пиццы» в России решили сделать pet-friendly.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.