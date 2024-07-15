Умер режиссер и сценарист «Дальнобойщиков» Кузьменко

Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Он учился в ГИТИСе. На экране впервые появился в 1974 году в фильме «Ваши права?».

Актер также снимался в таких популярных кинопроектах, как «Три дня в Москве», «Гаражи», «Трагедия века» и т. д.

Кроме того, Кузьменко в разные годы играл в Кишиневе в Театре-студии киноактера киностудии «Молдова-фильм» и в драматическом театре Одессы. Затем он окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Он работал над знаменитым телесериалом «Дальнобойщики» в качестве режиссера и сценариста.