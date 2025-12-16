Умер автор музыки к фильму «В июне 41-го» Виктор Копытько

Известный белорусский композитор Виктор Копытько ушел из жизни в возрасте 69 лет. В настоящее время причины его смерти неизвестны.

«Умер великий белорусский композитор Копытько. Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый. Спасибо за твой талант, Виктор», — написал режиссер и драматург Андрей Курейчик на своей странице в Instagram*.

Выдающийся композитор родился 8 октября 1956 года в Минске. В 1982 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. При этом с 1978 года композитор сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм».

Виктор Николаевич получил широкую известность благодаря работой над музыкой к таким фильмам как «На железной дороге», «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая».

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни скончался народный артист РФ, музыкант и композитор Левон Оганезов. Церемония прощания с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.