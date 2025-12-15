Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом РФ, музыкантом и композитором Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.

«Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595», — говорится в сообщении.

Левон Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет.

Он был соведущим в программах «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна».

Также снялся в нескольких фильмах, а также участвовал в спектакле «Прощай, конферансье!» Московского театра сатиры.

*Компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

