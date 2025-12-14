сегодня в 23:51

На 85 году жизни умер композитор Левон Оганезов

Ушел из жизни народный артист РФ, музыкант и композитор Левон Оганезов, ему было 84 года, сообщается на его странице в Facebook*.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», — говорится в сообщении.

Левон Оганезов был соведущим в программах «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна».

Также снялся в нескольких фильмах, а также участвовал в спектакле «Прощай, конферансье!» Московского театра сатиры.

Ранее печальное известие появилось в Telegram-канале Театра Моссовета: ушел из жизни 89-летний народный артист Владимир Сулимов.

*Компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.