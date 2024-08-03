Умер актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Вячеслав Гилинов

Актер театра и кино Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. В настоящее время причина смерти заслуженного артиста России неизвестна, сообщает «Царьград» со ссылкой на Театр им. Н. В. Гоголя.

«2 августа на 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — говорится в сообщении театра.

Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году он окончил Театральное училище имени Б. Щукина и устроился в Театр имени Н. В. Гоголя.

Артист получил известность благодаря ролям в телесериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня», «Остановка по требованию», а также создал десятки запоминающихся образов на театральной сцене. За свою карьеру Гилинов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее заслуженный артист России Валентин Белоусов скончался на 79-м году жизни от продолжительной болезни. На счету артиста более 40 ролей в спектаклях и несколько в кинокартинах.