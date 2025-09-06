Украинский колледж обещал сжечь аттестат блогера Бабича, чтобы он не учился в РФ

Торгово-экономический колледж Кривого Рога на Украине пообещал сжечь аттестат блогера Артура Бабича, чтобы он не поступил в московский вуз, сообщает Mash .

В Россию блогер переехал в 2018 году, когда закончил школу и поступил на менеджера в торгово-экономический колледж Кривого Рога. Учебу он не завершил, так как стал участвовать в тикток-хаусе в России.

В конце 2024 года он решил остаться в стране навсегда и подал документы на паспорт, а также планировал поступать в московский РТУ. Выбирал между программированием, ИИ и технологией управления.

Чтобы забрать аттестат из колледжа в Кривом Роге, Бабич просил знакомых, но им отказали. Там пообещали сжечь его документы.

Как сказал директор блогера, единственный вариант — дождаться паспорта РФ, а потом пытаться договориться о поступлении: сначала артист может пойти в предуниверсарий, а затем в вуз. Этот учебный год Бабич точно пропустит.