Украинский блогер Бабич навсегда переехал в Россию

До начала СВО Бабич пребывал в России, однако затем сменил место жительства. Сначала блогер переехал в США, но там его карьера не задалась. Он жаловался на сложное финансовое положение и языковые трудности.

Затем Бабич перебрался в Армению, но и там надолго не задержался. В итоге блогер заявил, что соскучился по России. За это в его родной стране Артура стали называть предателем, а некоторые даже начали угрожать.

Блогер переехал в Россию и отметил, что больше жить за границей не хочет. Он планирует получить гражданство РФ. Он отметил, что здесь живут его поклонники, легче делать контент и т. д.

Бабич родом из Кривого Рога. Он прославился благодаря роликам в TikTok. Несколько лет назад блогера пригласили стать участником тиктокерского дома Dream Team House, после чего он переехал в Москву, стал писать песни.