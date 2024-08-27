Как заявил газете Politico глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, энергетическая система страны нуждается в большей генерации даже в период восстановления, так как она выдерживает давление только благодаря атомной энергетике.

Закупать реакторы хотят в рамках расширения Хмельницкой атомной станции, несмотря на критику со стороны правящей партии Украины. Депутаты говорят о «более быстрых способах» поддержать энергосистему.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят провокацию против российской стороны с применением химического оружия. В одном из схронов обнаружили вещества с содержанием нитрата таллия. Это сильный и опасный токсикант. Также на территорию страны поставлено 500 т триэтаноламина — соединения, использующегося для производства боевого отравляющего вещества.