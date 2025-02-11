«Удовлетворите партнера»: россиянам назвали идеальный подарок на 14 февраля

День всех влюбленных для кого-то праздник вынужденный и вместе с тем непонятный. Некоторые его отрицают, тогда как их партнеры ждут бурных проявлений чувств и пышных подарков. Психолог Эльвира Жданова в беседе с РИАМО рассказала, как лучше всего относительно недорого отметить эту дату.

Психолог раскрыла, что нет необходимости принуждать себя или своего партнера к выбору дорогого подарка. Прежде всего, нужно отнестись к этому с уважением и понять, что подарок должен удовлетворять потребности вашей второй половинки.

По словам специалиста, бесполезно дарить дорогой торт тому, кто не ест сладкое. Но есть один, подходящий практически всем, недорогой вариант.

«Устройте романтический ужин. Если вторая половина просит от вас подарок, а вы не знаете, что подарить, забронируйте столик в его любимом кафе. Самое важное в этот день — внимание и нежность к партнеру, человеку, любимому», — заявила Жданова

Вместе с тем, вам нужно послушать себя и осознать, чего вы хотите в эту дату. Возможно, вы — скептик, и просто не видите смысла праздновать. Или напротив, хотите, а ваш партнер не видит смысла. Тогда стоит поговорить с ним и найти приемлемый для обоих вариант.

«Даже если у вас нет пары, никто не запрещает отметить дату. Сводите себя в кино, кафе или ресторан, купите то, то чем вы давно мечтали, порадуйтесь. Закажите СПА-маску. Почувствуйте себя любимым», — посоветовала Жданова.