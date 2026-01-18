Ученые весной хотят снять первое в истории видео черной дыры

Международная коллаборация астрономов Event Horizon Telescope (EHT), известная как «Телескоп горизонта событий», планирует в марте–апреле осуществить историческую видеосъемку черной дыры. По данным газеты Guardian, ссылающейся на профессора Кембриджского университета Серу Маркофф, одного из основателей проекта, снимать планируют космический объект, сопоставимый по размерам с Солнечной системой и обладающий массой, превышающей солнечную в 6 миллиардов раз, пишет РИА Новости .

EHT представляет собой сеть из 12 радиотелескопов, расположенных в различных точках планеты, от Антарктиды до Испании и Кореи. В 2019 году этот проект впервые в мире представил изображение тени черной дыры.

«Теперь астрономы впервые готовятся снять фильм (из кадров с — ред.) сверхмассивной черной дырой в действии», — говорится в публикации.

Наблюдение будет вестись за сверхмассивной черной дырой, находящейся в центре галактики Messier 87 (M87). Масса этой черной дыры эквивалентна 6 миллиардам масс Солнца, а ее размеры сравнимы с масштабами Солнечной системы. Подчеркивается, что такой крупный объект движется достаточно медленно, что позволит создать движущееся изображение из отдельных кадров. Съемки запланированы на март и апрель, поскольку в этот период черная дыра будет видна одновременно с нескольких телескопов.

Благодаря предстоящим съемкам, ученые смогут получить больше информации о скорости вращения черной дыры и о механизмах, с помощью которых черные дыры выбрасывают релятивистские струи. Оба этих аспекта являются ключевыми загадками в настоящее время.

Ответ на вопрос о скорости вращения черной дыры может помочь определить, каким образом эти объекты достигают столь колоссальных размеров. Если черные дыры растут за счет аккреции, притягивая к себе материю, подобно снежному кому, то, вероятно, они вращаются с очень высокой скоростью. И наоборот, если черные дыры увеличиваются преимущественно в результате слияния с другими черными дырами, то после каждого слияния скорость вращения может замедляться.

