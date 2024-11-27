Ученые нашли секретную американскую ядерную базу в Гренландии

Сотрудники НАСА обнаружили подо льдами Гренландии американскую военную базу, построенную во времена холодной войны. Она предназначалась для проверки возможности запуска ядерных ракет из Арктики, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

База расположена на глубине в 100 футов (около 30 м — ред.). Она представляет собой «город» подо льдом со множеством тоннелей. Находку обнаружил аппарат НАСА Gulfstream III.

Военная база давно заброшена. Издание USA Today со ссылкой на данные института CIRES в штате Колорадо заявило, что подземный «город» был построен в 1959 году. База Camp Century официально была предназначена для проведения испытаний строительных технологий и научных исследований в Арктике.

Однако имелась у базы и секретная миссия. Она была предназначена для проверки возможности запуска ядерных ракет из Арктики во время холодной войны. Объект был оснащен ядерным реактором. База могла вместить до 200 солдат.

В 1967 год ее забросили, так как программа запуска ракет была отклонена. Камеру ядерной реакции с объекта вывезли, а всю инфраструктуру оставили.

Ранее стало известно, что американскую базу ПРО развернули в Польше. Она находится в 165 км от российской границы.