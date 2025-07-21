Ученые из Подольска взяли образцы генов крупного рогатого скота якутской породы

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Ученые из ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске в ходе седьмой экспедиции в рамках работы Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных взяли образцы генного материала крупного рогатого скота якутской породы для отбора животных-доноров в национальный каталог. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданного на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, состоялась экспедиция в Республику Саха (Якутия). В состав группы вошли заведующий отделом национального каталога кандидат биол. наук Игорь Недашковский и начальник группы развития криобанка Дмитрий Рудиянов.

В ходе экспедиции рабочая группа посетила ведущие предприятия ГКП РС (Я) «Якутский скот» и ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем», специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота якутской породы.

Вместе со специалистами хозяйств сотрудники Центра провели обследования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и выполнили сбор образцов для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога.

В рамках выезда состоялась рабочая встреча с директором ГКП РС (Я) «Якутский скот» Александром Артемьевым и директором ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» Алексеем Жирковым. Итогом встречи стало подписание договоров о научном-практическом сотрудничестве, в рамках которых запланировано проведение совместных исследований генетических ресурсов крупного рогатого скота якутской породы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“, — заявил Воробьев.