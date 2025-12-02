Ученики лицея Химок написали военно-патриотический диктант

1 декабря в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) прошла всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант — 2025», в которой приняли участие ученики Химкинского лицея. Мероприятие организовано в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетия со дня основания УМЦ «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции участвовали школьники, студенты, курсанты и военнослужащие, а также все желающие, интересующиеся историей и патриотической тематикой. В этом году Диктант стал частью ежегодной традиции, которая была запущена в 2022 году и за это время собрала более 800 тысяч участников из различных регионов России.

Диктант состоит из 25 вопросов, на выполнение которых отводится 45 минут. Задания охватывают ключевые моменты отечественной военной истории, включая события древней Руси и современные достижения Российской Армии. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с государственной символикой и произведениями литературы и искусства на патриотическую тематику.

В ведомстве добавили, что принять участие в онлайн-формате могут все желающие на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.