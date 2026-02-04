Учебно-научный центр ОИЯИ в Подмосковье открыл набор на международную онлайн-программу

Учебно-научный центр Объединенного института ядерных исследований в Подмосковье объявил прием заявок на четырнадцатую волну международной онлайн-программы INTEREST, которая пройдет с 2 марта по 19 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Программа INTEREST (INTernational REmote Student Training) предназначена для молодежи до 30 лет — студентов старших курсов и аспирантов научно-технических специальностей со всего мира. Участники смогут работать над научно-исследовательскими проектами под руководством специалистов ОИЯИ. Рабочий язык — английский.

Заявки принимаются до 19 февраля 2026 года. Для участия необходимо выбрать направление исследований, заполнить заявку с указанием образования, уровня подготовки, знаний и навыков, а также приложить мотивационное письмо. Решение о зачислении принимают научные руководители.

Каждая волна программы длится 4–6 недель. По завершении участники готовят письменный отчет, который после утверждения размещается на сайте программы. Подробная информация о подаче заявок и проектах доступна на сайте INTEREST. Вопросы можно направлять по адресу interest@jinr.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.