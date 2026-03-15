Участница «Активного долголетия» из Красногорска путешествует по России со скандинавской ходьбой

Участница проекта «Активное долголетие» из подмосковного Красногорска Елена Крылова практикует скандинавскую ходьбу в горах и на сопках во время путешествий по России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Елена Крылова ходит с палками не только во время прогулок в парках Красногорска. Ни одна ее поездка не обходится без этого спортивного аксессуара — с ними женщина покоряла горы в Сочи, трижды исследовала суровую красоту Сахалина и шесть раз — Камчатки, а также поднималась на легендарные сопки острова Русский.

По словам активистки проекта, занятия скандинавской ходьбой в красногорском центре не только дарят ей здоровье и бодрость, но и стали настоящим ключом к большим путешествиям и серьезным приключениям.

Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» реализуется в регионе с 2019 года. Он предусматривает различные кружки, секции, спортивные занятия, туристические и просветительские поездки для поддержки активности и здоровья пенсионеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.