сегодня в 14:06

Участники СВО и члены их семей посетили выставку «Новые герои Подмосковья»

Председатель совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова вместе с коллегами-депутатами, участниками специальной военной операции и членами их семей посетила выставку живописи и графики художников Московской области «Новые герои Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Все картины, представленные в залах Щелковского историко-художественного музея, объединены общей темой — специальной военной операцией. Это поистине живая история, которую сегодня создают обычные люди.

Среди портретов бойцов можно увидеть знакомые лица, в том числе лица молодых людей с соседней улицы. Эти люди служат настоящим примером мужества, стойкости и героизма.

В теплой и дружеской атмосфере участники встречи обсудили многие важные вопросы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.