У выжившего в Охотском море Михаила Пичугина была судимость

У Михаила Пичугина, выжившего в смертельном путешествии в Охотском море, была судимость. Его приговаривали к 7 годам тюрьмы за кражу и умышленное повреждение чужого имущества, сообщает ТАСС .

Об этом в зале заседания Октябрьского районного суда города Улан-Удэ заявил гособвинитель. Пичугина приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, однако в 2003 году мужчину освободили от дальнейшего отбывания наказания и заменили его на условный срок. На данный момент судимость погашена.

По делу Пичугина состоялось третье судебное заседание, на котором допрашивали свидетелей. Среди них инспектор, который регистрировал лодку и двигатель путешественника, а также москвич, отдыхавший на своем судне рядом с Пичугиным. Следующее заседание назначено на 3 марта.

Трагедия в Охотском море произошла в 2024 году. В августе Пичугин, его брат и несовершеннолетний племянник отплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае, после чего пропали. Спустя 2 месяца лодку обнаружили дрейфующей, на борту был Михаил Пичугин и его погибшие родственники. На суде он частично признал вину.

