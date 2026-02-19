сегодня в 15:19

У Вороновского и связанных с ним лиц изъяли активы на сумму более 20 млрд руб

Суд изъял в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 20 млрд рублей, сообщает ТАСС .

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что в доход РФ было обращено 19 предприятий ответчиков. Общая стоимость их активов составляет 21,7 млрд рублей.

Также были изъяты 207 объектов недвижимости в различных регионах РФ, в том числе в Москве, Краснодаре, Ялте и т. д. Их общая сумма более 1 млрд рублей.

По данным правоохранителей, Вороновский и связанные с ним лица легализовали откаты на 1,9 млрд рублей за госзаказы через фонд.

В прошлом году суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского за взятку в 25 млн рублей.

