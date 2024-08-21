У целого ряда серийных убийц из России нашли сходства в отпечатках пальцев
Фото - © Unsplash.com
Эксперты-криминалисты выявили определенные сходства в отпечатках пальцев, принадлежащих российским серийным убийцам, сообщает «Вечерняя Москва».
На протяжении многих лет правоохранительные органы по всему миру пытаются определить характеристики опасных преступников. Благодаря анализу отпечатков пальцев маньяков была составлена уникальная статистика.
Исследования показали, что среди лиц, осужденных за убийство, в 90% случаев наблюдаются искажения в одной или нескольких частях индивидуального рисунка, независимо от его типа (дуга, петля, завиток). В 65% случаев выявляется дисплазия, что означает, что развитие кожных покровов прошло с отклонениями, вследствие чего образуются отрезки вместо единой линии.
Подобные особенности были отмечены у целого ряда российских серийных убийц. К примеру, у Сергея Головкина, прозванного «Фишером», в отпечатках пальцев прослеживаются петлевые узоры, в которых наблюдаются заметные прерывания линий. Аналогичные особенности были у Михаила Юдина («Бердский маньяк»). На его отпечатках, как и в случае с Головкиным, так же можно заметить прерывания и искривления в линиях.
Хотя эксперты и обнаружили определенные сходства, существует множество других факторов, которые могут влиять на действия людей. Нельзя утверждать, что индивид, обладающий указанными ранее чертами, обязательно превратится в преступника.
Отпечатки пальцев могут храниться в течение длительного времени, однако многое зависит от условий: например, если след находится в закрытом помещении, его можно обнаружить даже спустя пять лет, особенно если данное пространство остается без использования.
Стоит отметить, что криминалисты в своих исследованиях не ограничиваются только внешними характеристиками отпечатков пальцев. Они также тщательно анализируют потожировые следы, которые могут предоставить дополнительные сведения.